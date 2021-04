Passagers venus du Brésil : la France était-elle la dernière à ne pas décider de restrictions ?

Ce mardi après-midi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de tous les vols entre le Brésil et la France. Une décision motivée avant tout par la prolifération de variants très contagieux de l'autre côté de l'Atlantique et qui doit contribuer à éviter leur développement sur le sol français.

Attendue, l'annonce du Premier ministre fait suite à des prises de position très marquées de médecins ces derniers jours. Ils jugeaient en effet imprudent de ne pas imposer de mesures plus strictes pour les passagers en provenance du Brésil, et l'ont, pour certains, fait savoir sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, le président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP Rémi Salomon avait notamment assuré, répondant à la fin de non-recevoir du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, que le test "PCR à J-1 ou le jour du vol" ne suffisait pas, appelant à davantage de fermeté. Si la France a changé son approche, on constate toutefois que nos voisins européens avaient été plus prompts à décider de mesures spécifiques.

À défaut de décider l'interruption totale des liaisons, Jean Castex aurait aussi pu se ranger derrière les protocoles appliqués depuis parfois plusieurs semaines par certains pays européens. L'Espagne, notamment, n'a pas bloqué l'afflux des voyageurs, mais requiert une période de quarantaine à leur arrivée. Une décision récemment prolongée jusqu'au 19 avril minimum. Une fois cloitré chez eux, seuls de très rares déplacements sont tolérés par les autorités, pour se nourrir notamment.

Quarantaine en vigueur également en Suisse, d'une durée de dix jours et similaire à celle décrétée en Autriche. Parfois, la quarantaine imposée n'est que d'une semaine, comme c'est le cas en Grèce. Citons enfin la Belgique, où la fermeté est de mise. Les voyageurs qui débarquent sont se voient imposer de passer un test PCR dans les 24 heures après leur arrivée lorsqu'ils viennent d'une zone rouge et y ont passé plus de 48 heures. Ce test est suivi d'une quarantaine de sept jours, ainsi que d'un autre test PCR après une semaine d'isolement. Ce dernier doit être négatif pour que la quarantaine soit rompue. Ces règles sont encore renforcées si vous êtes en provenance du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud : la durée de quarantaine passe à 10 jours et un test PCR est à réaliser le premier et le septième jour.

De manière générale, on observait jusqu'à présent des mesures plus sévères chez nos voisins que dans l'Hexagone en ce qui concerne les vols venant du Brésil. Les annonces de Jean Castex contribuent ainsi à aligner davantage la position française sur celles des autres pays européens. Pour conclure, rappelons que selon les dernières données partagées par Santé Publique France, les variants sud-africains et brésiliens tant redoutés correspondraient à environ 4% des cas à l'échelle du territoire.