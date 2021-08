Paris et petit couronne : la liste des centres commerciaux et grands magasins concernés par le pass sanitaire obligatoire

À compter de lundi et jusqu'au 15 novembre, le pass sanitaire devient obligatoire pour aller faire son shopping dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m² des départements où le taux d'incidence est supérieur à 200 pour 100.000 . Laissée à la discrétion des préfets, cette décision concerne déjà une dizaine de départements. Ce samedi, c'est Paris et certains départements de voisin qui ont communiqué la liste des magasins qui allaient être concernés.

Dans la capitale, bien que le taux d'incidence soit légèrement inférieur (188 au 13 août) à la limite fixée par le gouvernement, "dans un souci de cohérence et d'harmonisation sur l'agglomération parisienne", il a été décidé, avec les préfets de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne "qui connaissent une progression au-delà de 200 pour 100.000 du taux d'incidence global" de prendre un arrêté instaurant le pass sanitaire à l'entrée des grands magasins et des centres commerciaux "à Paris et sur les emprises de trois aéroports parisiens", précise le communiqué de la Préfecture.

Voici la liste où il faudra présenter le résultat d'un examen de dépistage négatif, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement. Dans ces lieux, le port du masque est également obligatoire.

Les préfets de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine n'avaient pas encore publié d'arrêté samedi après-midi.