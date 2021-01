Pasteur, Sanofi, Valneva…. Les projets de vaccins français contre le Covid-19 toujours en lice

Du côté du laboratoire français Sanofi, deux candidats vaccins sont en cours d'expérimentation, mais ne seront pas prêts avant la fin de l’année. Et ce sont bien des start-ups, inconnues du grand public, qui pourraient devancer les entreprises pionnières en mettant sur le marché un antidote avant eux. On fait le point sur les projets de vaccins made in France.

Un premier vaccin est donc développé par Pasteur, en collaboration avec la société française de biotechnologie TheraVectys. Il doit reposer sur l’utilisation d’un vecteur lentiviral administré par voie nasale. "L’hypothèse est que l’administration par spray nasal serait la voie d’administration la plus efficace pour ce vaccin. Un vaccin efficace contre le coronavirus devrait induire une protection vaccinale à la porte d’entrée du virus, c’est-à-dire au niveau des voies respiratoires", indique Pasteur. Et ce type de technologie a montré son potentiel dans le cas de recherches contre d’autres virus, selon l'Institut qui prend notamment l’exemple d’un "vaccin thérapeutique contre le VIH (ayant) obtenu de très bons résultats de sécurité en phase I chez l’homme".

Un second vaccin développé par Pasteur repose sur l’ADN. L’objectif des chercheurs est ici d’"injecter un fragment d’ADN dans des cellules humaines" pour que de manière transitoire, ces cellules "deviennent des usines qui produisent la protéine Spike" du virus SRAS-CoV-2. "Cette protéine sera ensuite reconnue par le système immunitaire, qui fabriquera par exemple des anticorps pour la neutraliser et ainsi empêcher l’infection quand elle se présentera", poursuit Pasteur, qui se targue d’avoir ici l’une des approches les plus novatrices en matière vaccinale. En effet, aucun vaccin à ADN n’a jusqu’ici été commercialisé. Celui-ci s’apparente au modèle des vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna "mais cette fois-ci en utilisant une molécule d'ADN plutôt qu'une molécule d'ARN", a décrit sur franceinfo Christophe d’Enfert, directeur scientifique de Pasteur.

Le leader pharmaceutique français participe évidemment à la course française pour un vaccin contre le Covid-19. Et pour multiplier ses chances, Sanofi a rapidement travaillé sur deux projets à la fois avec deux laboratoires différents. L’un avec les Britanniques et les autorités américaines, l’autre avec seulement les Américains. Se vantant d’être "l’une des seules entreprises au monde à travailler à la recherche de candidats vaccins contre le Covid-19 en explorant deux approches technologiques différentes", le groupe cherche d’abord à développer avec le Britannique GSK et les autorités de santé américaines (la BARDA) "un vaccin à base de protéine recombinante". Une technique déjà utilisée dans le vaccin contre la grippe saisonnière "permettant de produire industriellement de très grandes quantités d’antigènes, les protéines injectées pour stimuler la réponse du système immunitaire contre le virus" et pouvant se conserver au réfrigérateur "entre 2°C et 8°C".

Les essais cliniques de phase 1 été 2 ont été lancés en septembre sur plus de 400 adultes en bonne santé mais des résultats intermédiaires, publiés trois mois plus tard, ont douché les premiers espoirs du laboratoire français. Selon ces derniers, "les résultats sont positifs chez les adultes âgés de 18 à 49 ans mais (…) la réponse immunitaire observée chez les adultes plus âgés n'est pas assez élevée en raison d'une concentration insuffisante d'antigène". Fin décembre, le groupe a par conséquent annoncé que ce vaccin ne serait pas disponible avant la fin de l’année 2021.