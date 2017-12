Pendant les périodes de fêtes, l'estomac et le foie ne sont pas à la fête

Foie gras, chapon, fromage, bûches sont les plats qui se trouveront sûrement sur les tables de la Saint Sylvestre. Pour se délecter de ce festin, chacun a son astuce. A Toulouse, une herboriste experte conseille de prendre des plantes préventives contre les lourdeurs et les ballonnements. Une infusion de romarin, d'artichaut et d'anis permettra au foie de se libérer des excès du Nouvel an.



