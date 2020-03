Pénurie de masques de protection : quand Roselyne Bachelot était accusée d'en faire trop

Les stocks des masques de protection en France étaient au plus bas lorsque la pandémie a émergé sur le territoire. Et pour cause, depuis 2010, ils ne sont plus renouvelés. Interrogée sur TF1 ce dimanche 22 mars, Roselyne Bachelot avance une hypothèse. Pour celle qui était ministre de la Santé, cette erreur stratégique s'explique par la "peur d'en faire trop" qui règne depuis l'épidémie H1N1.