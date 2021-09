Pénurie de médicaments : des stocks désormais demandés aux fabricants français

"C'est une avancée majeure pour les patients car c'est la première fois qu'une législation dans l'Union européenne impose deux mois de stock. Cela va permettre de pouvoir anticiper les risques de ruptures", s'est félicitée auprès de l'AFP Carole Le Saulnier, directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Des sanctions financières pourront être dressées aux laboratoires qui ne respecteraient pas scrupuleusement ces nouvelles dispositions.

2.446 signalements de ruptures de stock et de risques de ruptures avaient été enregistrés par l'ANSM en 2020. Ce chiffre est six fois supérieur à celui de 2016. Il concerne toutes les classes de médicaments, mais plus particulièrement les médicaments cardio-vasculaires, du système nerveux ou encore les anti-infections et anti-cancéreux.