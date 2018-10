Pénurie de médicaments et de vaccins : 30 pistes pour limiter l’inquiétante progression

S'agissant des risques qui découlent des dysfonctionnements mis en évidence, les sénateurs attirent l'attention, au delà de l'aspect sanitaires, sur "des risques financiers très importants pour l’assurance maladie, ainsi qu’un gaspillage global de temps médical, paramédical et logistique à tous les niveaux de la chaîne du médicament."





Pour rappel, au cours des dix dernières années, le nombre des signalements enregistrés par l’ANSM a très fortement et rapidement augmenté. Multiplié par dix entre 2008 et 2014, il a ainsi atteint un nouveau record en 2017 avec 530 déclarations relevées par l’ANSM, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2016. Parmi les médicaments concernés, un certain nombre sont dits "d’utilisation courante", comme l'amoxicilline, le vaccin contre l’hépatite B ou encore des spécialités de BCG-thérapie. Du point de vue de la durée des ruptures, les vaccins apparaissent particulièrement touchés : ils sont en moyenne indisponibles pendant 179 jours, contre 40 jours pour l’ensemble des médicaments. Si ce nombre de ruptures de stock et tensions d’approvisionnement est important, il est loin d'être limité au territoire français, une situation comparable étant observée à l’échelle européenne et internationale.