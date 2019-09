Pénurie de médicaments : le phénomène n'épargne aucune pharmacie

JT 13H - Vaccins, antibiotiques, traitement contre le cancer... environ 1 200 médicaments sont en rupture de stock en 2019. Un phénomène incompris mais courant dans les officines.

La pénurie de médicaments dans les officines est un problème récurrent et de plus en plus inquiétant. En Gironde, les pharmaciens et les patients s'en plaignent, d'autant plus que le phénomène se produit quotidiennement. Les ruptures d'approvisionnement, qui sont vingt fois plus nombreuses qu'il y a dix ans, concernent tous les médicaments, même les plus sensibles. Tous attendent désormais les mesures du gouvernement pour essayer de mettre fin à ce fléau.



