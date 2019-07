Pénurie de médicaments : pourquoi la situation s'aggrave ?

Derrière le comptoir, on observe impuissant les tiroirs de pharmacies se dégarnir, voire se vider. Devant, la situation crée de l'inquiétude et de l'incompréhension. Et pour cause : en dix ans, le nombre de médicaments en rupture de stock a été multiplié par plus de dix, passant de 44 en 2008 à plus de 538 en 2017. "Plus d'un Français sur quatre affirme aujourd'hui avoir été en difficulté pour acheter un médicament courant. Entre 2008 et 2018, c'est près de vingt fois plus de pénuries signalées", affirmait même la ministre de la Santé, fin mai.





Mais comment expliquer que ce chiffre ne cesse d’augmenter ? Les réponses convergent vers le même mot : "mondialisation". En effet, alors que 80% des molécules proviennent des Etats-Unis et surtout d’Asie, les demandes sont de plus en plus importantes et les contrôles lors de la fabrication de plus en plus drastiques.