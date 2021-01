Pénurie de vaccins : "Il n'y a pas de stocks cachés", se défend Jean Castex

"Il n'y a pas de stocks cachés". Alors que la campagne de vaccination contre le coronavirus s'est ouverte ce lundi à toutes les personnes de plus de 75 ans, un climat de suspicion règne en France. Jean Castex est pourtant catégorique : aucune réserve de vaccins n'a été mise de côté ou cachée par les autorités. Des propos qui confirment ceux d'Olivier Véran plus tôt dans la journée : "À chaque fois que des doses arrivent, on les met immédiatement à disposition". Le Premier ministre a toutefois reconnu qu'il fallait accélérer le processus et "mettre la surmultipliée".

Dans l'opposition, les critiques fusent ; les élus locaux n'épargnent pas le gouvernement. Jean-Didier Berger, maire de Clamart assure notamment n'avoir reçu, "contrairement aux annonces gouvernementales", que "170 et non 420 doses de vaccin". Plus virulente, Martine Aubry réclame "que le gouvernement dise la vérité !" : "Je comprends fort bien qu'on donne plus de doses aux zones qui sont largement infectées, mais qu'on nous le dise, qu'on ne nous fasse pas croire que toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent s'inscrire alors qu'aujourd'hui, tout est bloqué", martèle t-elle encore, présumant que la France "est vraiment en pénurie de vaccins".