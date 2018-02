Père célibataire, vous avez trois fois plus de risque de mourir plus tôt que les autres

Mais ces différences s'expliquent en partie par certains facteurs spécifiques à ces pères célibataires, qui sont en moyenne plus âgés et plus souvent atteints par le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Mais, même en en dehors de ces facteurs, le risque de mortalité reste deux fois plus élevé.





Quels pourraient être les autres facteurs ? Les chercheurs soupçonnent le stress et des modes de vie moins sains tels qu'une alimentation peu équilibrée, un manque d'exercice physique, et une plus forte consommation d'alcool. En outre, ces hommes ont, semble-t-il, moins souvent un réseau social, une assistance sociale ou un soutien dans l'éducation de leurs enfants que les mères célibataires.