Perles d'eau décoratives et jeunes enfants : gare au risque d'ingestion, alertent les autorités

Vendus sous l'appellation "perles d'eau", "billes d'eau" ou "bulles d'eau", ces petits éléments décoratifs circulaires présentent un danger pour les jeunes enfants. Utilisées notamment pour caler des fleurs à l'intérieur des vases, les perles peuvent être confondues avec des bonbons par les plus jeunes.

Les autorités alertent donc les parents pour prévenir les risques liés à l'ingestion de ces billes de couleur. La Direction Générale de la Santé (DGS), la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ont ainsi signé ce jeudi un communiqué commun à la suite d'un cas mortel d’ingestion survenu dernièrement et de plusieurs autres accidents sérieux. Les victimes sont dans leur très grande majorité des enfants âgés de moins de 5 ans.