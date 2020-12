Personnes âgées prioritaires, campagne grand public au printemps... Découvrez le calendrier de la vaccination

Par la suite s’ouvrira une deuxième phase de vaccination. "La cible sera élargie progressivement, d’abord aux personnes âgées de plus de 75 ans, puis de plus de 65 ans, puis aux professionnels du secteur de la santé et médico-social de plus de 50 ans et présentant des comorbidités", détaille Olivier Véran. "Selon le calendrier effectif des autorisations de mise sur le marché et de livraison des vaccins", cette deuxième phase s’ouvrira entre février et mars 2021. 14 millions de personnes seront concernées.