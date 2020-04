Perte de l'odorat, troubles de la conscience... Comment le coronavirus s'attaque aussi au système nerveux

Mais ces troubles du système nerveux ne touchent pas l'ensemble des patients infectés. "J'imagine que c'est comme la différence entre les personnes très malades et celles plus faiblement touchées", explique le chercheur. "C'est sans doute lié à la charge virale et la réponse antivirale inefficace. Lorsque cette charge est très élevée, le virus se dissimule plus largement dans l'organisme et infecte davantage de cellules." Ainsi, les cellules nerveuses sont potentiellement infectées, et les troubles nerveux peuvent alors apparaître.