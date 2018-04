Comment protéger votre bébé des perturbateurs endocriniens ?

Que ce soit le vernis à ongles, le fond de teint, le rouge à lèvres, le gel douche, le shampoing ou le déodorant, "plus de la moitié des cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens ", nous expliquait en 2017 Philippe Perrin, directeur de l'Institut de formation en santé environnementale. Prenez donc le temps de passer au peigne fin vos flacons et pots de crème pour vous débarrasser de tous les produits comportant ces ingrédients, listés par l'UFC-Que Choisir : Benzophenone-1 / Benzophenone-3, BHA, BHT, Triclosan, Butylparaben, Potassium Butylparaben, Sodium Butylparaben, Propylparaben, Potassium Propylparaben, Sodium Propylparaben, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane, Cyclomethicone. D'autant plus s'ils ne se rincent pas ou ont un long temps de pose avant le rinçage.





Les applications QuelCosmetic de l'UFC-Que Choisir ou CleanBeauty, du laboratoire du même nom, peuvent vous aider à faire plus rapidement le tri et à sélectionner des produits sans danger. Mais de manière générale, "pour le jeune enfant dont la peau est très perméable, il faut utiliser le moins possible de produits d’hygiène, au niveau du siège en particulier", indique l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Selon elle, les lingettes sont à proscrire.