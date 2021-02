Peut-on masser pour soulager un mal de dos ? iStock

CONSEILS - Masser ou s’auto-masser ne soulage pas directement les maux de dos. Quelques manipulations peuvent néanmoins resensibiliser des zones et les relaxer.

Relaxer, détendre, diminuer le stress, favoriser la circulation sanguine, etc. De multiples études documentent avec précisions les bienfaits des massages sur le corps et l’esprit. La massothérapie, pratiquée depuis des millénaires par la médecine chinoise, apaise le corps mentalement et physiquement en relâchant les tensions. Elle aide également notre cycle naturel à mieux se réguler. Elle renforce l’énergie corporelle et ses pressions facilitent l’élimination des toxines. Des biologistes canadiens ont même découvert que le massage avait des vertus antalgiques. D’autres chercheurs convergent en affirmant que le massage permet d’améliorer l’état des tissus et d’interrompre le cercle vicieux douloureux.

Toute l'info sur Soulager le mal de dos et autres douleurs musculaires par la thermothérapie

Comment masser ?

En l’occurrence, vous pouvez masser votre dos douloureux entre des exercices physiques et des étirements. L’objectif : chauffer progressivement la peau et les muscles situés en dessous. Une fois préparés, les muscles vont se détendre. Si vous le souhaitez, associez à votre lent pétrissage un gel à l’arnica, du baume du tigre ou de l’huile essentielle de Gaulthérie odorante (mélangé à de l’huile d’amande douce ou de noyau d’abricot). Attention : il ne faut jamais forcer, arrêtez votre geste si vous constatez une quelconque douleur. Pour masser, posez vos mains à plat sur la zone douloureuse du dos de la personne souffrante. Commencez par effleurer la peau en faisant glisser les mains. Frottez de plus en plus fort de haut en bas et de gauche à droite sans exercer de mouvement brusque et sans trop appuyer. Il ne faut en aucun cas appuyer sur la colonne vertébrale. Vous devez vous en tenir à un massage simple et laisser les manipulations à proprement dit à des professionnels.

Quid des auto-massages ?

Autre méthode, s’auto-masser. Vous pouvez vous apporter une sensation de bien-être en exerçant des pressions sur votre propre nuque et sur votre dos. Dans son livre stop au mal de dos, Gilles Mondoloni livre ses conseils pour s’auto-pétrir le cou. Ce massage vous permet de retirer les nœuds formant des sortes de chapelets dans la nuque : "Posez vos deux mains à plat derrière votre nuque. Étirez les muscles de votre cou vers l’avant avec la pulpe de vos doigts en crochet, simultanément à l’aide des deux mains, pendant une minute." Pour le dos, placez-vous dos à un mur, sans vous y coller, genoux un peu fléchis. Positionnez une balle de tennis ou une balle de massage ferme entre le mur et votre dos à l’endroit de la gêne ou de la douleur. Exercez des petits mouvements de haut en bas ou de gauche à droite en faisant rouler la balle contre votre dos.

L’efficacité des massages en débat

Jean-Philippe de Neuville, kinésithérapeute et chercheur en biomécanique, tempère l’enthousiasme porté par ses confrères : "Les massages sont très agréables, mais ils ne soulagent pas la douleur. Ils provoquent des frottements neurologiques qui arrêtent la douleur sur une période très courte. Ils deviennent un peu efficaces s’ils se conjuguent à de l’exercice et des étirements." Jean-Philippe De Neuville préfère parler de manipulations pour mobiliser la zone douloureuse et conseille de s’adresser à un professionnel. Les médecins ne conseillent pas de masser en premier lieu. Les massages peuvent alléger les douleurs, mais ils doivent rester un outil complémentaire au sport et aux étirements. Sans ces deux partenaires, il faut garder en tête que le massage ne sert à rien.

Geoffrey Lopes Twitter