Peut-on soustraire son enfant à l'obligation vaccinale ?

À LA LOUPE – Les fausses informations sur la vaccination pullulent sur internet. Dernière en date : la délivrance d'un certificat de contre-indication médicale qui exempterait les enfants de la protection vaccinale. Explication.

Une simple demande à son médecin traitant permet-il la délivrance d'un certificat de contre-indication médicale à la vaccination ? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux sites Internet et comptes de réseaux sociaux ouvertement 'antivax' pour les parents qui ne souhaiteraient pas que leurs enfants soient vaccinés avant leur entrée en crèche ou à l'école. À La Loupe fait le point sur cette fausse information.

Effectivement, il existe bien un certificat de contre-indication médicale à la vaccination. Ce document de santé peut être délivré par un médecin dans le cas où un enfant aurait - effectivement - des contre-indications à l'injection de vaccin. Mais la Direction Générale de la Sante (DGS) nous précise qu'en réalité, "il existe très peu de contre-indications aux vaccinations obligatoires" et seulement dans des cas précis. Par exemple, "les vaccins vivants atténués comme le ROR - Rougeole-Oreillons-Rubéole - sont contre-indiqués chez les enfants immunodéprimés."

Il s'agit des enfants ayant une faible résistance aux agents infectieux comme les bactéries, les virus, les parasites et même les champignons. La France compterait environ 5.000 personnes, enfants et adultes, vivant avec un tel déficit immunitaire, soit moins de 0,008% de la population totale.

Les exceptions à la vaccination ne peuvent concerner qu'un seul vaccin et pour une raison médicale précise. En effet, le certificat de contre-indication doit obligatoirement cibler une vaccination particulière et ne peut viser toutes les vaccinations, qu’elles soient obligatoires ou recommandées. Comme le précise le site Vaccination Info Service, "le médecin devra toujours être à même de justifier cette non-vaccination" et "une contre-expertise peut en effet être réalisée."

La DGS rappelle que "tant qu’un certificat de contre-indication n’est pas produit par les parents, les enfants restent sous obligation de se faire vacciner et leurs parents sont tenus d’en attester dans les trois mois de l’entrée en collectivité, à défaut de quoi l’enfant ne sera pas maintenu en collectivité."