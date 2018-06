Peyo, un cheval au chevet des patients

Redonner le sourire à des personnes âgées. C'est le défi mené par Hassen Bouchakour et son cheval Peyo. L'étalon a su faire comprendre à son maître au fil de leurs spectacles, qu'il avait une tendresse pour les enfants et les personnes âgées. C'est en effet un animal doté d'une forme d'empathie. Ce qui a mené son maître à s'intéresser à l'équithérapie, soigner grâce au cheval.



