On ne connait pas la durée de l'immunité après la vaccination : vrai ou faux ?

Dans le cadre du partenariat noué entre les Vérificateurs et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), LCI.fr a fait appel à Frédéric Altare afin d'en savoir plus. Soucieux de lutter au quotidien contre les fausses informations, le directeur du département d'Immunologie au Centre de recherche en cancérologie et immunologie de Nantes-Angers a fait le point sur la question.

Ce que dit l'élu souverainiste est donc "à moitié vrai et à moitié faux". Contrairement à ce que lance avec aplomb le candidat à l'élection présidentielle, les experts savent que le vaccin protège au moins un semestre. Par contre, ils ne disposent effectivement pas de durée maximum. L'immunité sera-t-elle durable à vie ou un an ? "Cette information reste une inconnue", reconnaît le chercheur en immunologie. D'autant plus qu'on ne peut comparer ce vaccin à un autre. "Il y a beaucoup d'écarts entre chaque vaccin, même quand les virus se ressemblent". "On ne peut donc pas émettre d'hypothèse sur la durée à venir de cette immunité", souligne l'expert. Et de prendre deux exemples concrets. D'un côté, le vaccin contre la grippe, "dont l'efficacité est très courte, seulement quelques mois", et de l'autre des vaccins comme ceux contre la variole, "qui dure toute une vie". Fac à ce "grand écart", il faut s'armer de patience pour être conclusif. "Ce n'est qu'à mesure que la population va se faire vacciner que l'on pourra en savoir plus."

En préambule, celui qui est aussi directeur de recherche à l'Inserm note une chose très simple. Le recul dont nous disposons sur l'immunité induite par la vaccination correspond au "recul maximum" des recherches post-vaccination. "La campagne de vaccination a commencé il y a un peu plus de six mois", rappelle le spécialiste. "Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est donc que l'immunité dure au moins six mois." Attention cependant, "ce n'est pas une durée maximale", mais simplement "la seule que nous avons pour le moment", martèle notre interlocuteur.

S'il ne lit pas l'avenir dans une boule de cristal, Frédéric Altare trouve tout de même dans les différentes études des raisons d'être optimiste. "Pour l'instant, aucune des études réalisées par les fabricants ou via le suivi des vaccinés aux États-Unis n'a noté de diminution de l'immunité avant six mois", se félicite-t-il. Une telle observation aurait malheureusement pu suggérer "que l'immunité se dégrade". Pfizer et BioNTech ont en effet annoncé le 1er avril 2021 que leur produit était efficace à 91,3% contre les formes symptomatiques jusqu'à six mois après la deuxième injection. Une étude basée sur les données de plus de 44.000 participants dont 12.000 vaccinés et suivis durant six mois. Une "bonne nouvelle".

On parle donc d'une protection efficace contre les formes graves, qui dure "six mois fermes", sans la moindre diminution, et ce, chez "tous les publics" et "toutes les tranches d'âge". Des premiers signaux qui permettent de penser que cette vaccination contre le Covid-19 sera a minima, annuelle. "Une immunité qui protège d'un hiver à l'autre permet d'avoir une vaccination annuelle suffisante, comme c'est le cas aujourd'hui pour la grippe."