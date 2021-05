Se faire vacciner à l'Ascension : combien y a-t-il de doses disponibles pour les 18 - 50 ans ?

Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination. Depuis le 11 mai, toute personne majeure souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19 peut réserver un créneau. Mais pour la tranche d'âge 18-49 ans, hors comorbidités, seuls les rendez-vous du jour et du lendemain sont disponibles. Un moyen de ne gâcher aucune dose, mais la demande reste largement supérieure à l'offre : le nombre de rendez-vous disponibles pour les publics non prioritaires reste très réduit.

"Depuis mardi, le nombre de rendez-vous disponibles (pour les 18-49 ans) est très faible", confirme à LCI Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker et Vitemadose, le site qui recense tous les créneaux disponibles à proximité de chez soi. "Il y a un peu moins de 2000 doses pour toute la France", détaille-t-il à la mi-journée ce mercredi. "C'est très peu. Au total, il y a 260.000 créneaux disponibles pour les personnes éligibles dans les jours à venir. Mais seuls 2000 le sont aujourd'hui ou demain, et sont donc ouverts à tous."

En outre, les doses immédiatement disponibles se situent majoritairement près des grandes villes. "Il y a plus de rendez-vous dans les régions plus urbanisées", note le data scientist. "Il est plus difficile d'en trouver dans les départements plus ruraux. Au sein de la 'diagonale du vide', il y a un peu moins de rendez-vous qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'en Paca, qu'en Île-de-France ou que dans le Nord, par exemple."

Si vous souhaitez tenter votre chance, les rendez-vous disponibles sur les plateformes comme Doctolib, Maiia ou encore KelDoc sont recensés sur le site vitemadose.covidtracker.fr.