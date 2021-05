Etats-Unis : seul 1 vacciné sur 10.000 a contracté le covid

"Même si les vaccins autorisés sont hautement efficaces", les Centre américains de lutte et de prévention des maladies (CDC) s'attendaient à ce que persistent des cas marginaux d'infection. "En particulier avant que l'immunité n'atteigne un niveau suffisant pour réduire davantage la transmission".

Dans le détail, près de deux infections sur trois concernent des femmes, à 63%. La moitié des patients sont âgés de plus de 58 ans et un peu plus du quart se sont révélés asymptomatiques. Les CDC pensent d'ailleurs que le nombre d'infections est plus élevé, les personnes qui ne se découvrent pas de symptômes allant généralement moins se faire dépister. Enfin, 706 malades ont dû être hospitalisés et 132 sont décédés, soit 0,0001% des vaccinés.

En dépit de cette persistance des infections et de la létalité du virus, les auteurs de l'étude rappellent que "le nombre de cas de covid, d'hospitalisations et de décès qui vont être évités chez les personnes vaccinées dépasse largement" le nombre de contaminations. Cette étude vient dépasser les résultats observés par une autre enquête, publiée dans The Lancet, et portant sur l'efficacité de la vaccination en Israël. Selon les résultats, 95,3% des enquêtés, vaccinés au Pfizer, ont évité une infection. Un pourcentage qui monte à 97,2% contre les hospitalisations et à 96,7% contre les décès.