Pfizer va-t-il afficher 15 milliards de revenus grâce à son vaccin Covid ?

Dans son intervention, depuis relayée sur sa page Facebook et repartagée par plusieurs dizaines de milliers d'internautes, elle fustige notamment les résultats financiers impressionnants de Pfizer, dont le vaccin a été le premier à être distribué sur le Vieux Continent. Manon Aubry a évoqué les "15 milliards de chiffre d'affaires" enregistrés par l'entreprise grâce à son vaccin, sur lequel elle réalise "20 à 25% de marge". Des profits conséquents qui interpellent sur les réseaux sociaux, et qui interrogent dans le contexte actuel. Il s'agit toutefois d'informations avérées, communiquées par Pfizer en personne.

Dans son intervention, Manon Aubry a utilisé des chiffes qui s'avèrent tout à fait fiables. Et pour cause : ils ont été fournis directement par Pfizer . Cotée en bourse, l'entreprise est tenue de communiquer régulièrement auprès de ses actionnaires, et de faire preuve de transparence dans ses résultats financiers. Lors de la présentation des chiffres pour le 4e trimestre 2020, intervenue le 2 février le laboratoire a ainsi fait le point sur les profits générés par son vaccin contre le Covid-19.

"Notre capacité à agir rapidement et à utiliser les sciences les plus avancées pour aider à faire face aux défis médicaux les plus importants a été mise à l'épreuve par la pandémie de Covid-19", a estime le PDG du groupe, Albert Bourla. 2020 est présentée comme une année symbolisant l'évolution de l'entreprise, qui se décrit aujourd'hui comme "purement axée sur la science et l'innovation". Des déclarations qui s'adressent en priorité aux actionnaires, dont les dividendes devraient être revus à la hausse, mais qui ont eu le don d'agacer une partie de la classe politique.

Les propos de Manon Aubry font écho à ceux d'une partie de l'opposition, en particulier chez des responsables de gauche et d'extrême gauche. Depuis des mois, des élus interpellent la Commission européenne, déplorant que les contrats noués avec les laboratoires ne soient pas rendus publics. Lorsqu'ils le sont, on constate par ailleurs que de larges paragraphes sont cachés, convoquant le respect du secret des affaires, afin de garder à l'abri des regards les informations les plus sensibles.

"Ce n’est pas dans notre intérêt de dévoiler à certains laboratoires ce que l’on a négocié avec d’autres", estime la Commission, se refusant à une totale transparence. Comme l'indiquait LCI en décembre, elle campe sur cette position, soulignant que "la divulgation d'informations commerciales sensibles nuirait également à la procédure d'appel d'offres et serait potentiellement lourde de conséquences pour la capacité de la Commission à mener à bien ses tâches telles qu'elles sont définies dans les instruments juridiques qui constituent la base des négociations".

Dans ce dossier, plusieurs visions politiques s'opposent : celle de la Commission tout d'abord, qui défend une libre concurrence et une approche libérale de la situation en négociant avec les laboratoires. À l'inverse, des militants parmi lesquels figurent des représentants communistes ou insoumis estiment que les vaccins devraient constituer des biens communs, et que les habituelles lois qui régissent d'ordinaire le marché devraient être dépassées. Des appels à la libération des brevets ont ainsi été lancés ces derniers jours, de sortes que les vaccins puissent devenir des génériques et être produits à plus large échelle.

Une volonté que ne partage pas la Commission, ni d'ailleurs la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. À ses yeux, le véritable sujet de "blocage" concerne le fait de "trouver des sites de production en capacité de fabriquer" les vaccins. "Supprimer les brevets est une fausse bonne idée", estime-t-elle.

En résumé, il est donc exact que Pfizer va réaliser des profits importants liés à la vente de son vaccin. Plusieurs milliards de bénéfice net sont à prévoir en 2021, au grand dam de responsables politiques parmi lesquels Manon Aubry, qui plaide pour faire des vaccins un bien commun dans la période de pandémie actuelle. Une position qui se trouve aujourd'hui à l'encontre de celle défendue par la Commission européenne, et qui n'est pas non plus défendue par les responsables de la majorité en France.