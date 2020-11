Yannick Jadot en faveur d'un vaccin obligatoire contre le Covid-19

Lundi 9 novembre, le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé avoir développé un vaccin contre le Covid-19 efficace à 90%. De quoi susciter l'enthousiasme et l'espoir du monde entier, alors que plus de 50,3 millions de cas ont été détectés dans le monde depuis décembre. Plusieurs autres vaccins sont également en phase 3, dernière étape avant l'homologation, ce qui laisse espérer la mise en circulation d'une formule dans les prochains mois.

Certains membres du parti écologiste, comme la député européenne Michèle Rivasi, ont affiché leurs réserves voire leur opposition à une vaccination obligatoire. "Ok, il y a Michèle Rivasi, et puis il y 99,99% des autres", au sein du parti, a avancé Yannick Jadot. "Je ne doute pas" qu'EELV soit "favorable à la vaccination", a poursuivi Yannick Jadot. "On peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays", a-t-il plaidé. Sur la chaîne Public Sénat, l'eurodéputé EELV a notamment qualifié d'"aberration" la fermeture des librairies et des commerces de proximité.

Yannick Jadot a salué, lors de son interview sur Franceinfo, "l'espoir" qu'a fait naître les annonces des laboratoires Pfizer lundi, y voyant un "début de perspectives", mais a appelé "les Françaises et les Français à ne pas relâcher leurs efforts", car "aujourd'hui, ce qui nous sauve, ce sont les règles (sanitaires, NDLR), et ce n'est pas le vaccin, qui arrivera, nous l'espérons, dans quelques mois".