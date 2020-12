Pharmacie, cabinet médical, vaccinodrome... Où les Français pourront-ils se faire vacciner ?

La stratégie de vaccination contre le Covid-19 enfin détaillée aux Français, il est plus que temps pour eux de se projeter. Même si tous ne seront pas concernés à même échéance. Trois phases ont en effet été présentées ce jeudi par Jean-Castex, priorité étant donnée aux publics les plus fragiles dès que les doses vaccinales seront disponibles. Ça n'est qu'à compter du printemps que la vaccination sera ouverte à toute les personnes âgées de plus de 18 ans.

200 millions de doses sont prévues pour vacciner jusqu'à 100 millions de personnes car il faudra compter deux injections à quelques semaines d'intervalle, a précisé Jean Castex. Très concrètement, "des bons seront édités, soit par l’Etat soit par l’assurance maladie pour les personnes éligibles prioritairement, en accord avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé", détaillait il y a quelques jours à France 3 Régions, Laurent Filoche, pharmacien et président de l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO), qui représente plus de 3000 pharmacies. Mais ensuite, où ira-t-on se faire vacciner ?

Les médecins généralistes auront un rôle central dans cette stratégie de vaccination, a confirmé ce jeudi le Premier ministre. "Il est souhaitable que le médecin généraliste soit au cœur du dispositif et en particulier le médecin traitant”, a-t-il assuré. "Nous allons nous appuyer fortement sur les médecins" a de son côté insisté le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui les rencontre ce vendredi pour évoquer leur implication plus en détail. Alors que de nombreuses interrogations demeurent, les principaux intéressés eux-mêmes attendent des précisions. Vaccineront-ils les patients directement dans leur cabinet ? Joueront-ils un rôle d’intermédiaire dans le cas où les patients seraient vacciner ailleurs ? "Sur un plan pratique, il est difficile de savoir exactement la place qui sera la nôtre, puisqu’on n’a pas tous les détails concernant la distribution, le mode de conservation et l’administration des différents vaccins", rappelle à Yahoo.fr Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste et secrétaire générale du syndicat MG France.

Pour rappel, sur le plan logistique, le vaccin BioNTech-Pfizer impose une conservation à -70 degrés. Or, à ce jour, il semble qu'aucun médecin généraliste en France ne dispose de tels systèmes de réfrigération. "Comme le mode de conservation de ces vaccins est très pointu, il faudra que les personnes qui viennent les chercher se fassent vacciner tout de suite. On n’imagine pas un patient venir chercher un vaccin à la pharmacie, le prendre dans une poche de froid et puis l’oublier pendant une demi-journée à température ambiante", pointe encore Laurent Filoche, pharmacien et président de l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UDGPO). Et de poursuivre : "Là, effectivement, il y a de fortes chances que le vaccin ne soit plus stable et donc n’ait plus aucune efficacité".