Elles sont aussi faciles à rédiger que difficiles à reconnaître : y a-t-il une recrudescence de "fausses ordonnances" ?

Les personnels chargés de l’enregistrement des ordonnances, qu’ils soient employés à la CPAM ou dans les mutuelles, sont particulièrement sensibilisés à la falsification d’ordonnance qui constitue juridiquement une fraude à la Sécurité sociale, et se trouve en conséquence sévèrement punie par la loi. Une fois la tentative de fraude avérée, la Sécurité sociale peut ainsi infliger au fraudeur une amende de 5.000 euros (Article L114-13 du Code de la sécurité sociale). En supplément des amendes, l’assureur à qui est soumis une fausse ordonnance est en droit de demander le remboursement intégral des sommes versées depuis l’adhésion et de résilier le contrat. Mais sur le plan pénal, l’escroquerie à l’ordonnance, confectionnée sur ordinateur par exemple, est passible d’une amende de 375.000 euros et de cinq ans d’emprisonnement (Article 313-1 du Code pénal).





Sur le terrain, la détection d’une fausse ordonnance se solde par un refus de délivrance et un signalement, directement aux autorités, suivant la gravité du cas, ou a minima au médecin concerné qui, le cas échéant, dépose plainte. Une enquête, menée par les services de police ou de gendarmerie, s'ensuit généralement et les pharmaciens se révèlent alors de précieux témoins. "On a le devoir de refuser une délivrance lorsqu’on suspecte un mésusage ou quelque chose de nocif pour la santé du patient, c’est dans le code de déontologie", rappelle Alain Delgutte, citant les Articles R4235-61 et R423564. "Bien souvent, on s’isole pour informer le praticien, on lui scanne si besoin l'ordonnance qu'on conserve aussi. Ensuite, le dialogue s’instaure avec le patient, parfois en souffrance. On essaye alors de l’orienter vers les structures d'accompagnement et de prévention en addictologie," poursuit-il. "C’est aussi ça le rôle du pharmacien."





Animés par cette conscience professionnelle, certains n'hésitent pas à échanger leurs bonnes pratiques et leurs conseils via des groupes dédiés sur les réseaux sociaux tandis que d'autres se tiennent informés des "modes" en matière de falsification via des réseaux professionnels dotés de systèmes d'alerte. De quoi ne pas baisser la garde.