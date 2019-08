Le paracétamol est-il cinq fois plus cher en France que chez nos voisins espagnols ?

Contrairement au paracétamol Doliprane, la boite du laboratoire Cinfa est un générique. Est-ce donc là l'explication ? Pas vraiment, une boite de paracétamol d'Efferalgan de 40 comprimés effervescents de 1 gramme - la marque Doliprane n'est pas vendue en Espagne - est disponible là aussi à 2,50 euros de l'autre côté des Pyrénées.





En France cependant, les différences de prix entre génériques et princeps sont notables : "il y a une décote de 60% du prix", nous indique Georges Kalligeros, chargé d'affaires réglementaires au laboratoire Alter. Ainsi si l'on prend le médicament Irbésartan, un antihypertenseur, une boite de 30 comprimés de 75 mg coûtera en officine 6,46 euros pour la marque Aprovel de Sanofi contre seulement 4,93 euros pour le générique du laboratoire Accord Healthcare. Tous deux sont remboursés par la Sécurité Sociale (65% de remboursement que complètent les mutuelles à 100%, comme pour le paracétamol)





Mais étrangement, le laboratoire espagnol Alter vend en France son paracétamol générique au même prix que ses concurrents des laboratoires Sanofi (Doliprane) ou Upsa (Efferalgan). En clair, on n'observe aucune différence de prix entre le générique et le princeps. Cette anomalie avait été soulignée en 2013 par l'Autorité de la Concurrence, elle dénonçait notamment le fait que "le paracétamol est substitué légalement partout en Europe, à l'exception de la France. Ceci n'est pas anodin, étant donné que le Doliprane (spécialité de paracétamol fabriquée par Sanofi-Aventis), était le cinquième médicament le plus remboursé en France en 2012, avec un montant total de remboursement de 276 millions d'euros."





Pourtant six ans plus tard, aucun médicament ayant comme seul principe actif du paracétamol n’est présent dans le répertoire des médicaments génériques, de l'agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Interrogées sur cette absence, ni l'ANSM, ni le Comité économique des produits de santé (CEPS) - l'organisme gouvernementale chargé de fixer le prix des médicaments -, ni le ministère de la Santé, n'ont répondu à nos sollicitations. En 2013, les laboratoires et le CEPS s'étaient accordés uniquement sur une baisse des prix.





Pour Pierre-Olivier Variot, vice-président de l'union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine, cet alignement entre génériques et princeps résultent de tractations entre le gouvernement et les grands laboratoires français. "C'est une décision politique, qui dépend du ministère de la Santé", ajoute Georges Kalligeros. Du côté du laboratoire, on avoue s'aligner de fait sur les prix plafonds imposés par le gouvernement et remboursés par la Sécurité Sociale.





Plusieurs analystes ont expliqué cette exception par des arguments économiques. L'économiste de la santé Claude Le Pen estimait dans les colonnes du Figaro il y a déjà quelques années que "le paracétamol n'est pas substituable en France, mais, c'est essentiellement pour préserver l'emploi. La production du Doliprane de Sanofi, en Rhône-Alpes et celle de l'Efferalgan chez BMS, ex-Upsa (redevenu UPSA depuis, ndlr), à Agen, préserve des centaines d'emplois". Aujourd'hui, on peut même parler de milliers d'emplois. Est-ce juste et profitable à long terme ? La question mérite d'être posée.