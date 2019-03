Pharmaciens : plus besoin d'ordonnance pour certains médicaments ?

Les 22 000 pharmacies de l'Hexagone vont-elles avoir le droit de délivrer des médicaments sans la prescription d'un médecin ? C'est ce que prévoit une proposition de loi adoptée ce jeudi à l'Assemblée. Seules les pathologies les plus bénignes seraient concernées et la délivrance de médicaments sans ordonnances encadrée. Les médecins ne veulent pas en entendre parler. Plusieurs pays étrangers ont pourtant déjà opté pour ce système.



