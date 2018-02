Pollution : les règles à suivre pour se protéger des particules fines

Les particules fines font leur retour. Enfin, potentiellement. Dimanche 18 février, la préfecture de police de Paris a annoncé que le taux de pollution aux particules fines risquait de dépasser son seuil normal en Ile-de-France, ce lundi. La faute à "une météorologie défavorable, à la dispersion des polluants, ainsi qu'au chauffage au bois et au trafic routier", combinaison qui devrait faire passer le taux de concentration de 45 à 55 microgrammes au m3, contre 50 microgrammes en temps normal.





Le tout comporte un risque pour la santé puisqu'une exposition, même de courte durée, présente un risque pour la santé des populations les plus sensibles comme les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant d’une pathologie respiratoire ou cardiaque. Ils sont plus exposés à l’irritation des yeux, de la gorge, du nez ou des crises d’asthme. A plus long terme, d’autres pathologies plus graves peuvent se manifester. C’est pourquoi le ministère de la santé rappelle dans un communiqué les recommandations à suivre pour se protéger.