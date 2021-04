Plus dangereux, plus résistant : pourquoi le variant brésilien du Covid-19 inquiète-t-il en France ?

Car les données scientifiques autour de ce variant (appelé P.1) ont de quoi susciter l'inquiétude. "Au Brésil (ville de Manaus), le variant P.1 serait entre 1,8 à 2,5 fois plus transmissible et de 1,1 à 1,8 fois plus virulent (risque de décès) que les variants communs selon trois études en préprints", analyse pour LCI Thibault Fiolet, doctorant en épidémiologie à l'université Paris-Saclay/INSERM. Au Brésil, l'épidémie est d'ailleurs hors de contrôle, et plus de 4000 décès sont enregistrés chaque jour . La moitié des lits en réanimation sont par ailleurs désormais occupés par des patients de moins de 40 ans.

Toutefois, quelques bonnes nouvelles subsistent. En France, c'est le variant britannique, lui aussi plus contagieux que la souche initiale, qui a pris le pas. Et pourrait empêcher, à court terme, la mutation brésilienne de se propager fortement. Selon Santé publique France, celle-ci (associée au variant sud-africain) n'est d'ailleurs soupçonnée que dans 4,2% des tests positifs réalisés la première semaine d'avril (contre 4,4% pour la dernière de mars), quand le variant détecté initialement au Royaume-Uni est à l'origine de plus de 80% des contaminations. Mais la Moselle (30,4%), la Meurthe-et-Moselle (14,2%), la Vendée (13,8%) ou les Vosges (13,3%) enregistrent un taux plus élevé de variants sud-africains ou brésiliens.

Afin d'éviter une circulation plus large sur le sol français, les professionnels de santé demandent depuis plusieurs jours de renforcer les mesures pour les personnes arrivant d'Amérique du sud. "À défaut d'interdire les vols en provenance du Brésil, le confinement obligatoire et contrôlé" ainsi qu'un test "PCR devraient être imposés", réclame par exemple Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). C'est désormais chose faite. Ce mardi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé devant les députés la suspension "jusqu'à nouvel ordre des vols entre le Brésil et la France".