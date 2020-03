Plus de 60.000 guérisons depuis le début de l'épidémie : que sait-on sur la convalescence du coronavirus ? AFP

ZOOM - Depuis ce lundi, la barre des 110.000 personnes contaminées dans le monde par le coronavirus a été franchie. Si le nombre de décès approche des 4.000, que sait-on de la guérison du coronavirus ? On fait le point.

Si la France est toujours au stade 2 de la gestion du coronavirus, nombreuses sont les mesures à avoir été prises pour contenir la propagation de l’épidémie. Le pays compte désormais plus de 1.200 cas confirmés selon les chiffres officiels, et 21 patients sont déjà décédés. Fin février, le ministre de la Santé avait annoncé que 11 patients hospitalisés en France était tirés d'affaire. Mais que sait-on à propos de la guérison du Covid-19 ? "De nombreuses personnes guérissent du coronavirus", nous assurait déjà il y a quelques jours la chercheuse au CNRS Sandrine Belouzard. En effet, si le nombre de décès est au cœur des préoccupations, celui des guérisons est pourtant bien plus important. Selon le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, qui comptabilise toutes les données liées au coronavirus, 3.892 personnes ont succombé au coronavirus dans le monde, contre... 62.392 guérisons, soit 16 fois plus de patients rétablis que décédés ! Ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs affirmé que plus de 70% des malades en Chine ont déjà guéri.

Des médicaments pour atténuer les symptômes

En effet, pour une large majorité des personnes contaminées, la maladie ne se développe que sous forme légère. Pour elles, la guérison se fait "naturellement". Les symptômes sont alors les mêmes que pour la grippe : "entre 37,5 et 38,5 de fièvre, le nez qui coule, des maux de tête et un peu de toux sèche", détaille le médecin urgentiste et consultant santé de LCI Gérald Kierzek. Quelques médicaments, comme le paracétamol, vont alors être utilisés pour atténuer les symptômes, mais le virus va lui être combattu directement par le système immunitaire. C’est justement lorsque celui-ci est déjà faible que le Covid-19 devient réellement dangereux, comme chez les personnes âgées, ou déjà malades. Pour elles, comme pour les formes les plus graves, le Covid-19 nécessite en revanche une hospitalisation, notamment pour des complications pulmonaires. Une petite partie des patients est ainsi obligée de passer en réanimation.

Plusieurs guérisons annoncées en France

Alors que la France devrait prochainement passer au stade 3 de la gestion de l’épidémie, jugé "inexorable" par l’exécutif, nombreux sont les patients à avoir déjà guéri du coronavirus. Pourtant, chaque soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, prend la parole pour annoncer le nombre de cas confirmés, de patients en réanimation, le total des décès... sans indiquer celui des guérisons. Mais toujours selon le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, au moins une douzaine de Français sont désormais guéris. C’est notamment le cas de deux patients hospitalisés à Annecy, et dont la bonne nouvelle a été annoncée dimanche soir par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes. "Outre les six personnes des Contamines-Montjoie, deux autres personnes sont désormais guéries", indique l'ARS dans un communiqué. "La guérison est confirmée après deux résultats négatifs, à des tests réalisés à 48 heures d'intervalle."

Un vaccin, c’est pour quand ?

Pour lutter contre la propagation du coronavirus et rassurer la population, de nombreux laboratoires dans le monde travaillent actuellement à l'élaboration d'un vaccin. En France, il est d’ailleurs testé en phase 1, mais il faudra "plusieurs mois" avant qu’il ne soit mis sur le marché, selon le docteur Gérald Kierzek. D’autres médicaments, tels que des antiviraux initialement destinés à traiter d’autres virus, comme le VIH, sont aussi en phase d'essais cliniques. Mais ils pourraient bien n’être disponibles qu’une fois l’épidémie déjà atténuée...

Idèr Nabili