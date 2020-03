"Plus de 99% des patients vont guérir" : l’éclairage rassurant du docteur Gérald Kierzek sur l'évolution du coronavirus

Dans l’imaginaire collectif, depuis le début de l’épidémie, le coronavirus est souvent lié au décès. En France, plus de 1.200 personnes ont déjà été contaminées par le Covid-19, et 21 patients ont succombé. Mais quid de la guérison ? Comment le coronavirus se soigne-t-il ? Faut-il vraiment s’inquiéter ? Quand un vaccin pourrait-il arriver ? Nous avons posé ces questions à Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant santé de LCI.

LCI : Nous entendons beaucoup parler des décès liés au coronavirus. Qu’en est-il de la guérison ?

Gérald Kierzek : Nous commençons à bénéficier de chiffres de mortalité, et donc de guérison, beaucoup plus précis que ceux que nous avions au début. Au départ, la mortalité était de l’ordre de 10%, puis de 3,4%. Maintenant, elle est largement inférieure à 1% !

Comment guérit-on du coronavirus ?

Le virus se rapproche de celui de la grippe. Ils se transmettent de la même manière et les symptômes sont les mêmes. Cela se guérit donc de manière similaire : sans rien faire. Parmi toutes les formes mineures de coronavirus, il n’y en a qu’un tout petit nombre qui sont graves, chez des patients fragiles. Avec du recul, nous ne sommes plus du tout dans l’hypothèse selon laquelle le coronavirus est un virus tueur. Il ne tue pas à l’aveugle. Il ne faut pas que cela crée une psychose. L’évolution naturelle de la maladie est bénigne, ne dure que quelques jours, et la guérison est totale.