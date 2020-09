Plus de la moitié de la population utilise-t-elle de l’hydroxychloroquine pour traiter la covid ?

LES VERIFICATEURS - Lors de son audition devant les sénateurs, mardi 15 septembre dernier, le professeur Didier Raoult a estimé que "4,6 milliards de gens vivent dans des pays dans lesquels on recommande l’hydroxychloroquine", pour traiter le covid. D’où vient ce chiffre et est-ce vrai ?

La séquence a eu lieu, le 15 septembre dernier, lors d’un échange entre Bernard Jomier, sénateur de Paris et rapporteur de la commission d’enquête sur la gestion de la crise liée au coronavirus et Didier Raoult, patron de l'IHU de Marseille. Cette séquence, que vous pouvez visionner, ici et plus longuement dans l’audition du Pr Raoult, ici, a été le théâtre d’un échange que l’on pourrait qualifier de houleux autour de l’utilisation ou non de l’hydroxycholoroquine, dans le traitement du covid-19, dans le monde. Sur ce point, Didier Raoult, l’assure : "D'après nos chiffres, 4,6 milliards de personnes vivent dans des pays recommandant ou permettant l'usage de l'hydroxychloroquine". Une phrase prononcée par deux fois, par le patron de l’IHU. Pour vérifier cette affirmation, il faut bien distinguer les termes de recommandations et d’utilisation. Ici, le professeur Raoult, évoque clairement les pays dans lesquels cette molécule est recommandée.

4,6 milliards, vraiment ?

La liste des pays qui ne la recommandent pas, s’allonge

Comment expliquer un tel revirement sur l’utilisation de cette molécule ?

Depuis l’apparition de ce virus, de nombreuses études sérieuses et fiables, correctement menées et analysées ont permis de collecter des données et d’aboutir à des conclusions, à propos de son utilisation. Elles ont été référencées par la société française de pharmacologie et de thérapeutique. Matthieu Roustit, chercheur en pharmacologie au CHU de Grenoble explique à LCI ce qu’ont conclu les études, sur ce sujet: "Beaucoup d’études ont été faites depuis le mois de mars, mais peu d’entre elles répondent aux critères de qualité qui permettent de tirer des conclusions claires. Si certains pays ont initialement recommandé l’utilisation de l’hydroxychloroquine sur la base d’études de qualité insuffisante, on dispose depuis maintenant plusieurs mois de résultats d’études randomisées, plus fiables. Malheureusement, toutes concluent à une absence d’efficacité de l’hydroxychloroquine, que ce soit en prévention ou en traitement curatif, et ce quelle que soit la gravité de la maladie. Bien qu’il y ait moins de données sur l’association hydroxychloroquine et azithromycine, les résultats que nous avons aujourd’hui sont également négatifs. Dans ce contexte, des organisations comme l’OMS, l’agence européenne du Médicament ou la FDA aux Etats-Unis, considèrent qu’il n y a pas de place pour l’hydroxychloroquine dans la prise en charge du Covid-19". En additionnant les populations de ces neufs pays, nous arrivons donc au chiffre d’1,7 milliard de personnes, loin du chiffre énoncé par le Professeur Raoult.

Samira El Gadir et A.R