Viande avariée polonaise : au moins 150 kilos vendus aux consommateurs en France

Le Commissaire européen à la Santé et à la sécurité alimentaire Vytenis Andiukaitis a annoncé une inspection en Pologne la semaine prochaine et appelé les autorités polonaises à assurer le respect des normes européennes. Cette affaire a été révélée par une enquête d'un journaliste polonais de la chaîne commerciale TVN24. Ce dernier a passé trois semaines dans l'abattoir de Kalinowo, dans le nord du pays. Il montre ainsi des images de bovins traînés la corde au cou, manifestement malades, serrés dans un camion, puis de carcasses entassées et de quartiers de viande visiblement impropres à la commercialisation.





Du côté des autorités polonaises, le ministre de l'Agriculture Marek Sawicki a reconnu la fraude en soulignant sur la chaîne publique TVP Info qu'il s'agissait d'un "incident isolé" : "Nous avons affaire à une pathologie : sur un site, des vaches malades étaient abattues à l'insu et sans le feu vert des vétérinaires." Selon Pawel Niemczuk, le responsable des services vétérinaires polonais, "2,7 tonnes ont été vendues à des pays membres de l'UE", à savoir en Finlande, Hongrie, Estonie, Roumanie, Suède, France, Espagne, Lituanie, Portugal et Slovaquie.