Polynésie : trop peu de données pour établir un lien entre cancers et essais nucléaires, selon l'Inserm

Le taux d'incidence des maladies graves en Polynésie n'aura pas suffi à faire pencher la balance. Dans un rapport à paraître mercredi, les dix experts réunis par l'Institut français de la recherche médicale (Inserm) font savoir que les résultats des études menées en Polynésie française suite aux nombreux essais nucléaires menés par la France "sont insuffisants pour conclure de façon solide sur les liens entre l'exposition aux rayonnements ionisants issus des retombées des essais nucléaires atmosphériques en Polynésie française et l'occurrence" de pathologies comme le cancer de la thyroïde ou les hémopathies malignes. Mais les rares études épidémiologiques "ne permettent pas non plus d'exclure l'existence de conséquences sanitaires qui seraient passées inaperçues jusqu'à présent", nuance ce rapport commandé en 2013 par le ministère de la Défense.

Entre 1966 et 1996, la France a réalisé 193 essais sur les atolls de Moruroa et Fangataufa, dans l'archipel des Tuamotu, dont 46 essais atmosphériques les huit premières années. Le groupe d'experts pluridisciplinaire réunissant des compétences en sociologie, épidémiologie, dosimétrie, radiobiologie et génétique a établi un bilan des connaissances actuelles sur l’association entre essais nucléaires et santé humaine. Ils ont analysé pour ce faire 1.150 documents et études portant sur la Polynésie française et sur d'autres sites où ont eu lieu ces essais nucléaires. Car compte tenu de la rareté des études épidémiologiques spécifiques à la Polynésie française, l’analyse a été élargie aux données disponibles sur les dommages sanitaires des essais nucléaires atmosphériques réalisés par d’autres pays, notamment par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’ex-URSS.