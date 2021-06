Port du masque en extérieur : pourquoi des villes françaises l'ont déjà abandonné

Face à l'épidémie, les indicateurs le montrent, tous les territoires de France ne sont pas logés à la même enseigne et certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est aussi le cas concernant le port du masque : alors que l'exécutif compte l'imposer à l'extérieur au moins "jusqu'à la fin du mois de juin", selon les mots d'Emmanuel Macron, le 21 mai dernier, certains départements ou villes ont pris les devants.

"La situation évolue favorablement et on peut retrouver un peu de liberté. Surtout, cela récompense les efforts de la population. Ici, les gens ont été très respectueux", se satisfait, dans les colonnes du Parisien , aussi le maire (LaREM) de Maignelay-Montigny, où résident moins de 3000 personnes.

Dans l'Oise aussi, dès ce jeudi, le masque n'est plus obligatoire dans les communes de moins de 10.000 habitants, a fait savoir la préfecture du département, la veille, invoquant "l’évolution sanitaire".

Dans les Bouches-du-Rhône, les habitants vont, eux aussi, pouvoir ranger le masque, mais gare à ne pas le garder très loin. Car s'il n'est plus obligatoire sur les plages ni dans les espaces naturels parcs et jardins, il l'est toujours dans tout le reste de l'espace public. "Depuis plusieurs semaines dans le département des Bouches-du-Rhône avec une diminution des indicateurs épidémiologiques", fait ainsi valoir la préfecture du département.

"Sur la plage, avec le soleil, le masque c'aurait été un peu compliqué. Et puis on est à l'air libre et les distances sont respectées", nous explique une femme sur une plage du département.