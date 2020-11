Positive dans un laboratoire mais pas dans un autre : des photos utilisées à tort pour discréditer les tests

Sur ces clichés, elle montre les résultats de deux tests RT-PCR qu'elle dit avoir réalisés dans des laboratoires différents. Le premier indique qu'elle est positive au Covid-19, le second qu'elle est négative. Des résultats repartagés assez largement relayés, et parfois accompagnés de messages évoquant des "faux tests".

En apparence, ces résultats de tests semblent tout à fait authentiques. Il est important de noter que s'ils ont été réalisés sur la même personne, il ne l'ont pas été le même jour. Le premier est en effet daté du 6 novembre à 15h30, alors que le second est daté du 7 novembre à 11h13. Près d'une journée d'écart, ce qui n'est pas négligeable. En effet, les tests RT-PCR visent à rechercher des traces du virus dans l'organisme, une présence qui varie d'un individu à l'autre et qui diminue au fil du temps. Les autorités sanitaires sont d'ailleurs claires, et soulignent que les résultats d'un test sont valables à un instant T, d'où les demandes de tests très récents pour les voyageurs notamment.

Dans le cas présent, il est tout à fait possible que cette dame ait effectué un premier test alors que sa contamination était assez ancienne. Les tests n'étant déclarés positifs que si une certaine charge virale est détectée dans l'organisme, il est possible qu'elle se soit trouvée proche de cette limite. Le lendemain, sa charge virale a pu continuer à baisser, passant en-dessous du seuil minimal qui la classe parmi les patients jugés contagieux, et donc qui se voient déclarés positifs. Ce cas de figure serait plutôt intéressant pour elle : le fait de ne plus être diagnostiqué positif alors qu'on l'a été quelques jours plus tôt signifie en effet que la charge virale a diminué, et avec elle la contagiosité.