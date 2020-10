Recherche : des centaines de Britanniques volontaires pour être infectés au Covid-19

"Des centaines de jeunes gens au Royaume-Uni et ailleurs se sont déjà inscrits" pour participer à cette première mondiale, fait savoir à l'agence de relations publiques britannique Science Media Center (SMC) Dominic Wilkinson, professeur d'éthique médicale à l'université d'Oxford. Au Royaume-Uni, les avis sont divisés autour de recherches que comptent mener plusieurs chercheurs de l'Imperial College de Londres. Ceux-ci ont l'intention d'infecter volontairement plusieurs dizaines de volontaires au Covid-19 et les scruter pour faire avancer la recherche, en vue notamment de la mise au point d'un vaccin.

La phase initiale de l'étude, qui devrait débuter en janvier, impliquera une petite centaine de volontaires âgés de 18 à 30 ans et en bonne santé, sans antécédents médicaux. Les "cobayes humains" seront infectés "par le nez", une "voie naturelle" qu'emprunte le virus, a déclaré sur BBC Radio 4 Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l'Imperial College de Londres, qui codirige les travaux. Ils seront ensuite mis en quarantaine au Royal Free Hospital de Londres où ils subiront des examens quotidiens, voire toutes les heures, sur deux à trois semaines. Cette étape visera à déterminer la quantité minimale de virus nécessaire pour provoquer une infection active et mesurable dans leur système respiratoire supérieur. Ils se verront ensuite administrer le médicament antiviral remdesivir, dont Donald Trump a pu bénéficier lorsqu'il a été hospitalisé et dont l'utilisation a été autorisée temporairement pour le traitement du Covid-19 dans une cinquantaine de pays.

"Le grand avantage de ces études sur des volontaires est que nous pouvons regarder chaque volontaire avec beaucoup d'attention, non seulement pendant l'infection mais aussi avant l'infection, et que nous pouvons surveiller ce qui se passe à chaque étape, y compris avant que les symptômes ne se développent", a ajouté le chercheur.

Un peu plus tard, au printemps, les scientifiques espèrent recruter davantage de volontaires, qui se verront inoculer des vaccins prometteurs, puis exposés au virus pour voir à quel point ceux-ci les protègent. Tous les volontaires seront dédommagés financièrement et suivis jusqu'à un an après avoir participé à l'étude pour vérifier les effets secondaires.