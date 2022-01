Pour remplacer Didier Raoult, l'IHU recherche un candidat "à la réputation sans faille"

Le candidat idéal devra être "un éminent chercheur aux succès spectaculaires dans le domaine des maladies infectieuses en général, et notamment en épidémiologie, médecine, immunologie, microbiologie et/ou virologie". Dans son communiqué, l'IHU demande aussi aux candidats d'avoir "une réputation sans faille en ce qui concerne les compétences relationnelles et administratives" et une grande expérience dans "la direction d'une organisation vaste et complexe comme un institut ou un département de recherche".

Tandis que l'équipe de l'IHU, 800 personnes en tout, a été secouée par les récents scandales, le nouveau directeur devra "être capable de fédérer les équipes autour d'un projet commun".