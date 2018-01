Pourquoi la grippe s’attaque à des patients plus jeunes cet hiver

L'épidémie de grippe touche des patients plus jeunes que d'habitude. Pourquoi selon vous ?

Ce n’est pas la première fois. En fait, lorsqu’il s’agit d’une souche déjà connue (c'est-à-dire qu'il y a eu une épidémie du même type de virus il y a plusieurs années), alors les personnes âgées sont probablement déjà immunisées. Par ailleurs les personnes âgées ont un taux de vaccination supérieur aux plus jeunes. On a déjà eu la même situation avec le virus A(H1N1) avec une atteinte grave de jeunes et notamment de femmes enceintes. Actuellement il y a plusieurs types de grippe en circulation ; du coup certains vaccinés peuvent être infectés malgré tout.





Est-ce qu'il faut plus s'inquiéter qu'avant quand on a la grippe et qu'on est jeune ?

Non. La grippe c’est beaucoup de fièvre et des douleurs importantes avec une fatigue au décours. Il n’y a pas lieu d’aller aux Urgences. Les Urgences c’est juste en cas de problèmes respiratoires (essoufflement important). La recommandation est de ne jamais aller aux urgences directement mais de faire le 15 avant qui aidera à l’orientation. Il ne faut pas affoler la population, le taux de mortalité reste très faible.





Comment se déroulent les passages en urgence cet hiver ?

Beaucoup de patients grippés depuis début janvier et effectivement beaucoup d’hospitalisation de sujets jeunes au Centre hospitalier de Saint Denis. L'hospitalisation dure le plus souvent de 1 à 2 jours, le temps de passer un cap. On garde ceux qui ont de vrais problèmes respiratoires ; pas ceux qui toussent. Ceux qui retournent chez eux, on leur prescrit juste du paracétamol. Consulter aux Urgences sans faire le 15, c'est inutile et ça propage le virus.