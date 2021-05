Pourquoi la vaccination contre le Covid est-elle à la traine en Outre-Mer ?

Passé ce constat, plusieurs facteurs peuvent expliquer le retard pris par ces territoires d’Outre-Mer. D’abord, une campagne qui a tardé à démarrer au mois de janvier, avec un retard dans la livraison des doses de vaccin. "Il y a eu un petit décalage par rapport à la métropole, ce, pour une raison assez simple : pour aller jusque dans les Outre-Mer, il a fallu organiser de transports qui étaient très souvent militaires", avait alors reconnu le ministère de la Santé auprès de LCI. Et quand bien même les doses sont parvenues jusqu'en Outre-Mer, elles n’étaient pas nombreuses au départ. En effet, l’approvisionnement en vaccins a été évalué par les autorités en fonction de la population éligible à la vaccination, d’abord réservée pour les plus âgés. Or, les habitants de nombreux territoires d’Outre-Mer sont en moyenne plus jeunes que ceux de métropole, rappelle la 1ère, ce qui explique la faible quantité de doses. Depuis, la vaccination a été élargie à l'ensemble des adultes de plus de 18 ans dans la plupart des Outre-Mer, et même à partir de 16 ans à Mayotte, ce qui devrait permettre d'accélérer le rythme.

Cela n'explique pas tout. La Guyane a par exemple reçu des vaccins en stocks suffisants, mais présente la pire couverture de ces territoires. Là-bas, la méfiance à l’égard de la vaccination fait beaucoup pour ralentir dans cette campagne qui avance à marche forcée. "Ce n'est pas une tâche facile, nous avons beaucoup d'obstacles, notamment des fake news qui circulent très fortement en Guyane", témoigne Clara de Bord, directrice générale de l’ARS, à franceinfo. "Nous travaillons avec des associations, notamment Médecins du monde et la Croix rouge française, mais il est difficile dans certains coins d'exprimer une opinion favorable à la vaccination".