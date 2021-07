Pourquoi la vaccination obligatoire des soignants "ne règlera aucun problème"

“Je pense que ça a été une très mauvaise entrée dans le sujet”. Que pourrait changer l'obligation vaccinale pour les soignants et personnels de santé ? Pour l'épidémiologiste et médecin Martin Blachier, une telle mesure n'aurait que peu d'incidence sur le cours de l'épidémie car le vrai sujet est ailleurs. “De toute façon, comme on devra rendre la vaccination obligatoire pour une grande partie de la population française, je ne vois pas à quoi ça sert d’y entrer par les soignants, ce qui crée une espèce de sujet polémique inutile, alors que de toute façon on devra aller plus loin”, estime-t-il en effet sur le plateau de LCI.

Peut on pour autant laisser des personnels non vaccinés contaminer des patients à l'hôpital ? Pour Martin Blachier il faut regarder les chiffres et relativiser cette importance. L’épidémiologiste renvoie ainsi à l'estimation d'André Grimaldi, professeur émérite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et fondateur du collectif Inter-Hôpitaux pour qui "il y a eu 30 000 personnes qui ont attrapé le Covid-19 à l'hôpital et y compris les personnels soignants, avec plus de 26 000 cas”.

“On va se mettre à dos quelques soignants (...) pour une espèce de sujet de principe, alors que ce qu’il faut qu’on fasse aujourd’hui, c’est de lutter contre l’épidémie en vaccinant les plus vulnérables”, a poursuivi Martin Blachier. L’épidémiologiste souligne que 30% des Français de plus 65 ans ne sont pas encore vaccinés en France, tandis que une quatrième vague épidémique se profile.

Dans le détail, 15,52% des personnes âgées de 75 ans et plus et 14,47% des 65-74 ans ne sont pas vaccinées contre le virus, même partiellement, selon les données du site CovidTracker. Le spécialiste rappelle également que les vaccins sont moins efficaces face au variant Delta, plus contagieux et responsable désormais de la majorité des contaminations en France.