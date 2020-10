Pourquoi les jeunes ont perdu 25% de leurs capacités physiques en 50 ans

C'est, avant toute chose, un facteur établi scientifiquement de diminution de l’espérance de vie. C'est, en outre, une des causes expliquant le développement des cas de diabète liés au surpoids chez les plus jeunes. "Le capital santé se construit jusqu'à 18 ans, c'est votre capacité physique, c'est le nombre d'escaliers que vous montez sans être essoufflé. Aujourd'hui, les chiffres sont là, on a des diabétiques de 14 ou 16 ans. Moi, quand j'ai appris la médecine, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète lié au surpoids, c'était l'homme de 40 ans, jamais il n'y avait des enfants de 14 ans", réagissait ainsi, sur les ondes de RTL, le Professeur François Carré, cardiologue et professeur à l'université Rennes 1.

Alors qu'à l'inverse, une étude finlandaise a révélé que, comparées aux seniors des années 1990, les personnes actuellement âgées de 75 à 80 ans sont en meilleure forme physique, avec une meilleure mémoire et capacité de raisonnement, ce qui s'explique précisément par une activité physique plus conséquente et une taille corporelle plus grande, donnant une plus grande vitesse de marche. C'est, pour le coup, un facteur d'allongement de l'espérance de vie.