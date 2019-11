Près d'un médecin sur deux n'accepte plus de nouveaux patients : en a-t-il le droit et que faire en cas de refus ?

Dans certains départements du pays, trouver un médecin généraliste qui accepte d'être "médecin traitant déclaré" devient de plus en plus compliqué. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'UFC-Que Choisir publiée ce jeudi 21 novembre. L'association a demandé à 2770 médecins, répartis sur tout le territoire français, s'il acceptaient de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Bilan : 44% de refus. 9% des médecins réclament également de rencontrer le patient avant de se décider.

La situation peut être très différente d'un territoire à l'autre. L'Allier, la Charente et la Seine-et-Marne sont ainsi particulièrement impactés avec des refus oscillant entre 70 et 86%. A l'inverse, le taux de refus est très faible dans le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et les Pyrénées-Atlantiques, avec moins de 20% de refus.

Étonnamment, ce n'est pas dans les déserts médicaux que la situation est la plus alarmante, mais davantage dans la France périphérique, dans les villes de taille moyenne. "Si le taux de refus est de 33 % dans les communes de moins de 3000 habitants, et de 34 % dans les communes de plus de 100 000 personnes, il grimpe à 52 % dans les villes de 10 000 à 100 000 habitants !", indique l'association de consommateurs, "tout se passe comme si les médecins présents dans les zones rurales, sachant que les usagers sont privés d’alternative, avaient davantage de réticence à refuser des patients, pour ne pas les laisser démunis."