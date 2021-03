Présidentielle 2022 : la santé, "enjeu prioritaire" pour les Français, selon un sondage

Réalisée du 2 au 10 mars par internet, l'enquête a été menée auprès d'échantillons représentatifs de 1.029 Français majeurs et 511 hospitaliers (méthodes des quotas).

La crise sanitaire rebat les cartes des priorités. Et cela vaut aussi en politique. Chose rare, le système de santé s'affiche au sommet des "enjeux prioritaires" de l'élection présidentielle prévue en 2022. C'est ce que nous informe un sondage Harris Interactive pour la Fédération hospitalière de France (FHF) publié ce mercredi.

À l'approche du scrutin, le Covid-19 a placé la santé au cœur des inquiétudes des Français. Alors que la crise sanitaire continue de toucher le pays, la population a délaissé les thèmes qui lui sont chers habituellement. Après deux confinements et plus de 90.000 morts du coronavirus, la sécurité et le terrorisme ont moins la cote auprès des futurs électeurs - seulement 46% des personnes interrogées voient ces enjeux comme prioritaires. Seule la question de l'emploi se hisse au même niveau que la santé avec 54%.

Si l'on se penche plus en détail sur ce sondage, on observe que la proportion de personnes qualifiant la santé "d'enjeux prioritaires" atteint 68% parmi le personnel hospitalier. Rien d'étonnant. Alors que les soignants étaient déjà secoués par une année de grèves et de manifestations, ils ont été en première ligne lors de cette crise sanitaire.