Laisser les jeunes se contaminer entre eux : "Une idée catastrophique"

Comment lutter efficacement contre une épidémie qui semble rebondir en France ? La stratégie évoquée ce dimanche par le professeur Caumes, infectiologue à la Pitié Salpétrière, fait réagir. "Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais je pense de plus en plus qu'il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux à condition qu'ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents [...] En les laissant se contaminer, ils participeront à l'immunité collective et elle sera plus importante à la rentrée, dans les écoles et les universités", propose l'infectiologue dans une entretien au Parisien en kiosque ce dimanche 2 août.

Pas du tout convaincue par cette idée, l'épidémiologiste et professeure de médecine Catherine Hill explique sur LCI pourquoi cette stratégie ne serait pas pertinente à ses yeux : "Les jeunes ne rencontrent pas que des jeunes. Donc s'ils sont contaminés, ils vont contaminer des gens plus âgés. Ils travaillent, ils vont contaminer dans le monde du travail. Ils vont acheter des choses, ils vont contaminer des gens dans les magasins, ils vont aller dans les bars et le barman n'est pas forcément jeune. Donc vraiment, c'est une idée catastrophique y compris pour ce qui est de l'immunité collective, car pour atteindre celle-ci, il faut que les deux tiers de la population soient contaminés". Or on en est loin avec un taux de 5% de la population qui a été infectée.