Projet de loi Bioéthique : la déception des personnes intersexes, les "oubliés" de la loi

Selon des experts repris par l'ONU, 1,7% de la population serait concernée par l'intersexuation, nommée par le corps médical comme des “variations du développement sexuel”. Les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels (organes génitaux, gonades - organes destinés à la reproduction soit les testicules et ovaires - ou chromosomes) qui ne correspondent pas à ce que la société attribue au masculin et au féminin. Les variations sont très diverses, pouvant aller d'une formation atypique des organes génitaux à des taux d'hormones anormaux, entre autres. Or pour l’immense majorité des cas, ces variations sont sans danger pour la santé de l’enfant. Leur corps est différent, mais sain, ils sont en pleine forme.





"Mais parce que cela ne rentre pas dans une case, certains médecins pratiquent des chirurgies et hormonothérapies, des vaginoplasties, des réductions du clitoris sur des bébés, élargissent ou allongent les verges de très jeunes enfants, réalisent des gonadectomies", affirme Gabrielle. "Et pour cela, ils mentent aux parents, ils leur disent que c’est une urgence vitale, alors que c’est une urgence sociale, que c’est esthétique", accuse la jeune femme. Ils font alors le choix d'un sexe défini, selon la plus forte présence de caractéristiques masculines ou féminines. "Et tout ce qu'ils veulent, c'est que la personne puisse pénétrer ou être pénétrée. Ils se concentrent sur les besoins de la vie sexuelle de la personne sans même prendre en compte quel sera son désir".





"Les médecins entretiennent un mythe, celui d'une unique opération à la naissance qui règle tout les problèmes", continue Gabrielle. "Or c'est tout le contraire". Réaliser une telle opération si jeune implique très souvent des "retouches" au cours de l'adolescence puis à l'âge adulte, ainsi qu'un lourd traitement hormonal. En conséquence pour les personnes intersexes, subissant des chirurgies invasives à répétition : larges cicatrices et douleurs chroniques, infections des voies urinaires, insensibilité des parties génitales, difficultés à avoir des relations intimes, dépendances aux médicaments et forte probabilité de tomber dans la dépression, notamment. "La seule inquiétude des médecins est d'avoir attribué le mauvais sexe, de s'être trompé d'assignation. Mais la question n'est pas là : ils se trompent forcément, puisqu'ils opèrent sans consentement", assure la militante.