Prothèses mammaires : un nouveau scandale sanitaire ?

Elles sont plus de 400 000 femmes à porter des implants mammaires dans l'Hexagone, et 70 000 d'entre elles sont concernées par ceux qui sont interdits. L'Agence nationale des produits de santé a annoncé une interdiction de certaines de ces prothèses, dites "texturées". Celles-ci favoriseraient l'apparition d'une forme rare de cancer.



