Protocole Covid : peut-on juste boire un verre dans un restaurant sans y manger ?

Contactée par notre rédaction pour éclaircir ce point, la préfecture de police de Paris n'a pour l'heure pas donné suite. Et en pratique, il semble effectivement que le flou demeure dans certains établissements, certains refusant de servir un verre sans plat. Par crainte d'enfreindre le nouveau protocole, ou jouant sur l’ambiguïté pour inciter à la consommation dans un contexte économique pour le moins fragile pour le secteur ?

Du côté de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih), "on va aussi à la pêche aux informations" pour tenter d'y voir plus clair sur certains points, nous confie-t-on tout en renvoyant à l'arrêté et à la "Foire aux questions" de la préfecture de police .