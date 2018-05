Psychiatrie : les chiens sont devenus les nouveaux alliés des médecins

La cynothérapie est une thérapie expérimentale qui fait ses preuves. Dans certains services de psychiatrie, des chiens accompagnent désormais le personnel soignant lors de leurs consultations. Et pour cause, la seule présence de l'animal permet d'apaiser les patients les plus perturbés.



