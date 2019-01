Psychiatrie : une journée de mobilisation pour réclamer davantage de moyens

Alors que la France se drape peu à peu de blanc ce mardi, les personnels des établissements psychiatriques sont bien déterminés à affronter le froid. Dans la capitale, plusieurs syndicats du secteur mais aussi le collectif "Pinel en Lutte" - déjà à l'origine d'une grève à l'hôpital Philippe-Pinel d'Amiens - et "la Psychiatrie parisienne unifiée" ont appelé à un rassemblement place de la République à 11H00, avant une marche en direction de l'Assemblée nationale.





Objectif, "alerter la population de la situation dramatique de la psychiatrie publique". Une discipline que la ministre de la Santé Agnès Buzyn a elle même qualifiée de "parent pauvre de la médecine" et qui souffre d'un manque d'attractivité et d'effectifs.





"La parole, qui devrait être le premier outil de soin à l'hôpital psychiatrique, se défait", résume "Pinel en lutte". "On nous demande de plus en plus de paperasse, de chiffres qui n'ont pas de sens", explique à nos confrères de l'AFP l'une de ses membres, la psychologue Isabelle Basset.





"On veut suffisamment de personnels pour pouvoir écouter les patients et éviter des situations dramatiques où l'on se retrouve contraints de les enfermer, de les contentionner", ajoute Oriane Cayard, infirmière au GHU Paris psychiatrie et neurosciences.